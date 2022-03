Sprint Spinazzola, il tagliando finale è quasi pronto. E Leo spera già nella Samp

La prossima settimana l'ultima visita di Lempainen,. In caso di responso positivo Mou può portarlo in panchina a Genova

Leonardo Spinazzola vede il sospirato traguardo, a quasi nove mesi da quel maledetto 2 luglio che l'ha tolto dalla scena nazionale, ma anche da quella internazionale, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. All'inizio della prossima settimana ci sarà l'ultima visita di controllo, l'ultimo consulto con l'equipe del dottor Lempainen, il chirurgo che l'ha operato al tendine d'Achille. Spinazzola si recherà a Turku, in Finlandia, per avere il via libera definitivo. E se l'ok dovesse arrivare tornerà definitivamente a disposizione di Mourinho. Vederlo aggregato al gruppo già con la Sampdoria, per la sfida del prossimo 3 aprile, non potrebbe essere poi una chimera. Mourinho aveva pensato anche a portarselo nel derby, In panchina ovviamente, per dargli una scossa d'adrenalina e fargli rivivere l'ambiente a cui era abituato prima dell'infortunio. Ma prima c'è questa visita da dover ancora effettuare, serve che venga vidimato l'ultimo tagliando prima del definitivo ritorno in pista.