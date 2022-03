Sprint El Shaarawy, a cena con Jacobs. E prepara un grande finale di stagione

Dopo un lungo periodo passato a tribolare con il doppio infortunio al polpaccio, il Faraone vuole lasciare il segno in queste ultime partite

Due sere fa si è gustato una bella cena al fianco del campione olimpico Marcel Jacobs, a Dubai, mentre tra un paio di giorni tornerà a disposizione di Mourinho, per cercare di essere la carta a sorpresa di questo finale di stagione. Stephan El Shaarawy sta finalmente bene, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, dopo un lungo periodo passato a tribolare con il doppio infortunio al polpaccio, e vuole lasciare il segno in queste ultime partite della stagione giallorossa. Mourinho negli ultimi tempi gli ha fatto fare tutta una serie di esercizi ad hoc, per cercare di riportarlo al massimo della forma, come destrezza e brillantezza. Perché sa che Stephan è uno dei pochi che può creare superiorità numerica nella fase offensiva, esattamente come faceva ad inizio stagione. Poi toccherà a lui fare davvero la differenza.