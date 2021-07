Sponsor, Digitalbits: criptovaluta da 36 milioni

In caso di una crescita del fatturato dell'azienda secondo certi parametri, i guadagni per il club giallorosso possano aumentare anche di parecchio

Le criptovalute sono sempre più vicine al calcio come veicolo di sponsorizzazione, e lo si è visto anche nella finale dell’ultima Coppa Italia. Ora la Roma si è legata con una sponsorizzazione triennale alla DigitalBits, che darà un fisso certo pari a 36 milioni, anche se non suddiviso in parti uguali negli anni, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Rischi e vantaggi: con questo tipo aziende, l’addio è sempre possibile, così come ci sono clausole che prevedono come, in caso di una crescita del fatturato della Digitalbits secondo certi parametri, i guadagni per il club giallorosso possano aumentare anche di parecchio.