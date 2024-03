Spinazzola titolare, a destra c’è Celik e davanti confermato il tridente classico

Giornata di riposo ieri a Trigoria, da oggi invece la Roma torna a lavorare in vista della sfida di giovedì pomeriggio contro il Brighton, andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma allo stadio Olimpico dalle ore 18.45. Da verificare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. la condizione di Karsdorp, che dovrebbe essere però out. Sicuramente fuori anche l’altro terzino destro, Kristensen, per l’infortunio riportato proprio in Brianza, anche se poi il danese sarebbe stato comunque out, non essendo stato inserito nella lista Uefa. de Rossi dovrebbe così giocare su quella fascia con il turco Celik, che finora con il nuovo allenatore ha giocato sempre poco, non partendo mai dal via. L’alternativa è l’utilizzo di Angelino a destra, considerando che invece dall’altra parte verrà schierato dall’inizio Spinazzola. A centrocampo e in attacco, invece, non ci saranno novità sostanziali, con Paredes in regia e Pellegrini e Cristante schierati come mezzali e Dybala ed El Shaarawy al fianco di Lukaku nel tridente offensivo.