Spinazzola sta meglio e ci sarà lui a sprintare sulla sinistra

Prima le ottime sensazioni dell’allenamento di Trigoria, poi la pre-convocazione azzurra per le semifinali di Nations League che conferma la fiducia nei suoi confronti del c.t. Roberto Mancini. Ieri, a conti fatti, è stata una giornata di grande ottimismo per Leonardo Spinazzola, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il terzino sinistro, infatti, sembra aver recuperato bene dal problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare la scena durante il primo tempo della semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen, in Germania, lo scorso 18 maggio. E domani a Budapest Spina dovrebbe essere regolarmente al suo posto, come quinto di sinistra. Mourinho ci sperava e ha fatto di tutto per recuperarlo, conoscendo l’importanza del giocatore, uno dei pochi nella Roma capace di creare la superiorità numerica in fase di possesso palla.