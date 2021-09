Spinazzola sicuro: “Fra 75 giorni torno in campo”

"Sto bene, ho buttato le stampelle. Sono a metà del percorso di recupero".

Buone notizie in casa Roma. Come riportato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola infatti, intervistato nell’ambito dell’evento “Tutti a scuola”, ha sparso ottimismo riguardo il suo recupero, dopo l’infortunio al tendine d'Achille occorsogli durate l’Europeo. «Sto bene, ho buttato le stampelle - ha detto il terzino giallorosso -. Sta andando alla grande, anche perché lavoro tanto. Sono a metà del percorso di recupero, altri 2-3 mesi circa. Per tornare mancano 75 giorni, se tutto andrà bene».