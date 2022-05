Spinazzola ringrazia anche Mourinho: “Mi ha sempre spinto a non mollare”

Il terzino, in ritiro con la Nazionale, trova il tempo per ripercorrere il suo calvario, iniziato nel luglio scorso con la rottura del tendine d’Achille

Leonardo Spinazzola, ovvero l’asso di coppa. Dopo aver vinto l’Europeo, infatti, il terzino sinistro della Roma ha fatto in tempo a tornare per giocare e vincere la Conference League, come riporta La Gazzetta dello Sport. Adesso, in ritiro con la Nazionale, trova il tempo per ripercorrere il suo calvario, iniziato nel luglio scorso con la rottura del tendine d’Achille.