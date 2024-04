Spinazzola recuperato per la Lazio. Tornano dal via Pellegrini e Dybala

Per De Rossi sono arrivate buone notizie da Trigoria in vista delderby di sabato, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ha ripreso ad allenarsi con il gruppo Leonardo Spinazzola, che sabato quasi sicuramente sarà il terzino titolare a sinistra. Con lui, infatti, De Rossi ha più possibilità di creare la superiorità numerica rispetto ad Angelino. il tecnico della Roma recupererà anche capitan Pellegrini, che a Lecce era squalificato e la cui assenza si è sentita tantissimo. Con il suo rientro e il ritorno dal via di Dybala la Roma recupererà quella dose di fantasia che è fondamentale per tornare alla produzione offensiva precedente. Nelle ultime tre gare, infatti, i giallorossi hanno segnato appena una rete (quella proprio di Pellegrini al Sassuolo, restando invece a secco con Brighton e Lecce).