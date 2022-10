Spinazzola-Lozano, è un duello a tutto gas

È vero che Leonardo Spinazzola ancora non riesce a togliersi di dosso tutta la ruggine accumulata dai dieci mesi di inattività dovuta alla rottura del tendine d’achille, ma al posto di Lozano non saremmo tranquilli. Il terzino della Roma, infatti, dà il suo meglio proprio quando spinge. Non a caso le occasioni da gol che finora è riuscito a creare (8) non sono poi così tanto diverse rispetto a quelle del messicano (11) che pure dovrebbe giocare maggiormente nella metà campo avversaria.