Spinazzola, lieve lesione al flessore: out con il Brescia?

A riposo per una settimana, forse anche dieci giorni, riporta La Gazzetta dello Sport. È l’esito degli esami strumentali svolti ieri mattina da Leonardo Spinazzola a Villa Stuart per capire l’entità del danno al flessore destro, quello che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 26 minuti della sfida persa dalla Roma domenica pomeriggio a Parma.

Niente di grave, ma comunque una situazione clinica che va gestita e monitorata seguendola accuratamente di giorno in giorno. Molto probabilmente salterà la prossima sfida con il Brescia, quella del 24 novembre.

Per Spinazzola questo è sostanzialmente il quarto stop stagionale. Il primo c’è stato ad un soffio dal via della stagione, con una distrazione al bicipite femorale sinistro in allenamento che lo ha tenuto fuori per circa venti giorni. Poi il fastidio al flessore sinistro avvertito durante la partita casalinga con l’Atalanta e quell’affaticamento muscolare della scorsa settimana, che aveva portato Fonseca a non convocarlo per la partita di Europa League che la Roma ha giocato giovedì scorso in Germania, contro il Borussia Moenchengladbach.

Senza di lui a destra Fonseca ha sostanzialmente due opzioni da poter sfruttare: mettere dentro Santon o rilanciare Florenzi.