Spinazzola, la promessa è mantenuta: sarà a Londra

Salvo sorprese, già da sabato lo sfortunato terzino giallorosso arriverà in Inghilterra per vivere tutta la vigilia con la squadra

Dopo la partita, Spina rientrerà in Italia e la soluzione più probabile è che lo faccia con il charter della squadra. Ieri intanto, per la Nazionale, solito menu post gara: a Londra festeggiamenti soprattutto nello spogliatoio (poi ha vinto la stanchezza...), controlli in aeroporto meno rigidi rispetto alla volta precedente, dunque rientro a Coverciano poco dopo le 5. In giornata allenamento in palestra, a gruppetti di due o tre recupero in piscina e nel pomeriggio allenamento solo per chi non aveva giocato. In serata, come da tradizione, grigliata davanti a Inghilterra-Danimarca.