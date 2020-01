Spinazzola, il protagonista che non ti aspetti: “Rotto? Ho dimostrato di no”

Aveva voglia e questa era una sensazione che trasudava già da prima della partita, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. Nel ritiro romanista, sul pullman che ha portato i giallorossi a Marassi, anche dentro gli spogliatoi. Ma poi Leonardo Spinazzola ci ha messo dentro anche tutto il resto: qualità, intensità, perseveranza. Perché alla fine dei 90 minuti di ieri c’era da prendersi una piccola rivincita. Sull’Inter che lo aveva rimandato a casa e su chi era pronto già a bollarlo come “non idoneo”. “Io sto bene, mi sembra una follia dire che sono rotto, difettoso. Sono commenti fatti da incompetenti. Volevo giocare una grande partita e vincerla, penso di aver fatto entrambe le cose. Sono alla Roma, appena tornato qui ho pensato che nella vita non sono questi i veri problemi. A fine partita Fonseca dichiara: “È vero, Leo ha fatto una partita bellissima. Ma tutta la squadra ha fatto bene, anche se non dovevamo concedere quel gol così. Ora c’è il derby, prima, però, la coppa Italia con la Juventus”.