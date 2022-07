Spinazzola: corsa, tanti sorrisi e allenamenti a secco per tornare a volare

Sorridente in Algarve, Leonardo Spinazzola sta facendo la prima vera preparazione con i compagni dopo l’infortunio degli Europei, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Mourinho a sinistra ha abbondanza: Calafiori è rientrato per un problema muscolare, poi ci sono Vina, Zalewski e, appunto, Spinazzola . La concorrenza c’è e per José è solamente un aspetto positivo. Tra l’altro, Leonardo è uno di quelli che è stato più vicino a Nicola e questo è un altro vantaggio: nei periodi più complicati della stagione averli entrambi così affiatati sarà un vantaggio.

Oggi dovrebbe essere titolare nell’amichevole contro il Portimonense e sarà l’occasione per iniziare a mettere minuti nelle gambe. Spinazzola sa benissimo che la rottura del tendine d’Achille a 28 anni gli ha cambiato la carriera e sa perfettamente, avendo sofferto in passato di fastidi muscolari, che la sua struttura fisica prevede un importante lavoro a secco, prima e dopo gli allenamenti classici. Ha fiducia in se stesso e nello staff della Roma, soprattutto perché da gennaio tutto è andato liscio nel suo percorso di recupero. Archiviati i problemi dei mesi precedenti, Spinazzola è pronto a prendersi davvero il posto sulla fascia sinistra, mentre Zalewski è pronto ad essere qualcosa di più di un’alternativa.