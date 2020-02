Spinazzola & Co. Con la Dea una sfida di ex, anche mancati

Atalanta-Roma in programma sabato sera è anche la sfida tra quello che poteva essere e non è stato (Gasperini, in passato anche il Papu Gomez) e quello che invece è stato e non è più. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a Trigoria ci sono quattro ex Atalanta: Ibanez, Mancini, Cristante e Spinazzola. Quest’ultimo ha vissuto le sue stagioni migliori a Bergamo, non a caso è la squadra con cui ha più presenze (62) mentre Mancini in nerazzurro ha scoperto la possibilità di poter far bene in Serie A. Negli ultimi due anni la Roma ha versato all’Atalanta, per 3 giocatori, 49 milioni più altri 17 di eventuali bonus.

Non è invece avvenuto al contrario il trasferimento di Toloi. Dopo l’esperienza in giallorosso è tornato in Brasile e l’Atalanta lo ha riportato in Italia, oggi è uno dei leader della squadra di Gasperini. A Bergamo è, anche lui, diventato papà, ha un rapporto speciale con i tifosi, che un anno fa gli sono stati accanto quando sua moglie perse il secondo figlio. Non hanno lo stesso legame con Roma, ancora, Mancini e Spinazzola, ma lo hanno tra di loro. Inoltre, c’è una persona che unisce i due giocatori: Gian Piero Gasperini.