Spinazzola, c’è il conto alla rovescia. Attesa per l’ok del professor Orava

Nei prossimi giorni dovrebbe essere a Roma il professore finlandese Sakari Orava

Doveva essere domani, ma probabilmente potrebbe servire anche qualche giorno in più. Il countdown di Leonardo Spinazzola è partito, lanciato verso il traguardo finale. Nei prossimi giorni dovrebbe essere a Roma il professore finlandese Sakari Orava, che la scorsa estate l’ha operato al tendine d’achille sinistro. Come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, se Orava darà l’okay definitivo, allora Spinazzola potrà tornare finalmente a giocare, a quasi sette mesi dall’infortunio. Spinazzola sperava di rientrare molto prima e ovviamente non vede l’ora di rientrare, esattamente come Mourinho, che lo considerava uno degli uomini su cui costruire la sua Roma. Nel caso che il ritorno sia davvero ufficiale, per l’allenatore portoghese sarebbe praticamente un nuovo acquisto, di fatto il terzo dopo Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Per vederlo in campo, insomma, bisognerà aspettare ancora almeno un paio di settimane. Poi, però, la Roma riavrà di nuovo un giocatore in grado di fare pienamente la differenza.