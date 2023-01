Spezia, ecco Shomurodov. Alla Roma va una prelazione su Holm?

Allo Spezia sta per arrivare pure un attaccante come Eldor Shomurodov. Una chiusura (se sarà così, con l’ok del calciatore) in grande stile per il club ligure, come riporta La Gazzetta dello Sport. Con una pedina di alto livello che approda nel Golfo dei Poeti, con la formula del prestito secco. Nessun obbligo o diritto e nelle casse della Roma ecco 1,5 milioni di euro.