Spezia all’Olimpico con il logo della Regione Liguria sulla maglia

Iniziativa adottata anche da Genoa e Sampdoria come veicolo pubblicitario per promuovere il proprio territorio

Il logo è già stato scelto e presentato ieri al Palazzo della Borsa, scrive Filippo Grimaldi su La Gazzetta dello Sport. «La mia Liguria» comparirà (a partire dal derby di dopodomani sera al Ferraris) sulla parte frontale delle maglie di Genoa, Sampdoria e Spezia sino al termine della stagione, l’accordo di sponsorizzazione è stato voluto dalla Regione Liguria: «Abbiamo le stesse potenzialità calcistiche della Lombardia, ma con una popolazione di appena 1,7 milioni di abitanti», ha ricordato orgoglioso il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Al suo fianco, il direttore operativo sampdoriano Bosco, il presidente dello Spezia, Platek, accompagnato dal professor Zangrillo. La promessa è che il club si adopererà «con iniziative straordinarie» per promuovere la bellezza della Liguria in giro per l’Italia. Il presidente Toti ha poi speso belle parole per il momento difficile della Sampdoria, rappresentata anche dal capitano Quagliarella. Un campano doc, ma che ha strappato applausi sul palco per la sua inattesa dichiarazione d’amore nei confronti della Liguria: «A fine carriera potrei fermarmi a vivere qui».