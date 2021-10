Special One a pancia piena: “Tre punti e un altro baby”

Mazzarri rischia la panchina: "Noi condannati dagli errori arbitrali, era rigore su Pavoletti"

L’immagine della serata giallorossa è la serenità con cui José Mourinho, quasi come un inserviente qualunque dello stadio, mangia (immortalato in una foto) la sua cena seduto sui gradini fuori dallo spogliatoio dello stadio di Cagliari. «Partita finita... 3 punti... buon cibo (non posso entrare nello spogliatoio) e un altro giovane, Felix», scrive lo Special One su Instagram a corredo dello scatto. Come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, Felix è l’ultimo ragazzo della Primavera lanciato da Mou. Nello spogliatoio, il tecnico portoghese non era ammesso in quanto squalificato. La partita l’ha vista (e vissuta...) dalla tribuna.