Spazio a Wijnaldum con la Cremonese. Ma chi sta fuori?

Con l'olandese in campo probabile esclusione di uno tra Pellegrini, Dybala e Zaniolo

Premessa: in una stagione in cui la Roma si augura di giocare una sessantina di partita, perché significherebbe arrivare in fondo a Europa League e Coppa Italia, è preferibile avere problemi di abbondanza piuttosto che una rosa corta, scrive chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.