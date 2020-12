Spazio a Veretout e Pellegrini. Smalling indietro

I dubbi di Fonseca ruotano tutti intorno all’asse centrale, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Perché se è vero che ieri il tecnico ha lasciato una porta aperta alla coppia Dzeko-Mayoral, è vero anche che oggi, dietro al bosniaco, dovrebbero giocare Mkhitaryan e Pellegrini.

Questo perché Pedro è squalificato e quindi al suo posto avanzerà il vice capitano, con Villar accanto a Veretout. Sulle fasce sembrano sicuri del posto Karsdorp e Spinazzola, in difesa, con Pau Lopez, Ibanez, Kumbulla e Cristante. Salvo sorprese, sarà lui il terzo centrale perché Smalling non ha ancora i 90’ nelle gambe e Fonseca, dopo i 45’ di Sofia, in conferenza non è apparso convinto della sua condizione fisica.