Spalletti ha un cruccio: “Quei punti persi in casa…”

L’allenatore tra rimpianti e il match di domani: "Potevamo saltare addosso alla classifica. Mou? Una leggenda, mai battuto"

"Di Mourinho apprezzo molto quella capacità di farti arrivare il suo pensiero. In questo mi ricorda molto mio fratello Marcello. È un uomo che si avvia a diventare una leggenda. Tutti scrivete che non l’ho mai battuto ed è vero. Per vincere una sfida con lui bisogna battere una leggenda". Luciano Spallettielogia il collega mai superato e anche Roma ("Ho vissuto lì un periodo splendido") ma domani questo avversario preoccupa, perché è fra i più in forma e bisogna trovare le giuste contromosse per batterla e continuare un sogno scudetto in cui Spalletti crede,scrive Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport.