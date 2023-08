Sousa: “Salernitana da scoprire. Roma da scudetto con un attaccante”

La Salernitana ricomincia da Roma dove tre mesi fa conquistò un pareggio che sancì la salvezza. Quella squadra è quasi la stessa: Costil e Legowski, rinforzi estivi, vanno in panchina mentre gli attaccanti Stewart ed Ikwuemani sono rimasti a Salerno. Paulo Sousa - scrive 'La Gazzetta Sportiva' - si ritrova a gestire l’emergenza difesa con Lovato non al meglio ed alternative limitate. In avanti inevitabile la staffetta tra Botheim e Dia con possibilità di utilizzo iniziale per l’attaccante senegalese. "Dobbiamo avere la gioia di competere in un ambiente straordinario contro una forte formazione – ha sottolineato Sousa -. La Roma? Se riesce a prendere un attaccante importante avrà il potenziale per vincere lo scudetto".