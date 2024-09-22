La Ceo della Roma, Lina Soulouku, è sottoposta da 48 ore a “misura di tutela” da parte delle forze dell'ordine, a pochi giorni dall'esonero del tecnico Daniele De Rossi che tante polemiche ha suscitato negli ambienti della tifoseria giallorossa. All'ad del club non è stata assegnata una scorta vera e propra: sì tratterebbe di una protezione a orari convenuti. Coinvolti nella misura pure i due figli della manager greca, di 3 e 8 anni.

E in vista del match con l'Udinese, i tifosi della Curva Sud hanno annunciato da giorni una protesta forte: entreranno all’Olimpico 30 minuti dopo il calcio d'inizio e hanno invitato i sostenitori degli altri settori a fare altrettanto. I gruppi della Tribuna Tevere, inoltre, come scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta Sportiva', non esporranno i consueti striscioni: al loro posto altri cartelli contro la società. In prevendita, nel frattempo, su 67.500 posti disponibili (58 i sold out di fila), ci sarebbero circa 5mila biglietti invenduti, specie nel settore distinti nord ovest che era stato reso disponibile ad inizio settimana.