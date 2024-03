Souloukou: “Club non in vendita. I Friedkin nel futuro”

La CEO è intervenuta tramite videocall al “Business of football summit” di Londra

Redazione 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 08:09)

La Roma non è in vendita. È questo il messaggio lanciato dalla proprietà giallorossa attraverso le parole della Ceo Lina Souloukou, intervenuta tramite videocall al “Business of football summit” di Londra, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. L’ormai plenipotenziaria di Trigoria, infatti, ha smentito seccamente le voci - che si rincorrono ormai da settimane - sulla possibile cessione del club: "Prima di parlare dell’Arabia Saudita ci tengo a chiarire che ci sono state delle indiscrezioni infondate su una cessione della società. La Roma è dei Friedkin, che hanno una grande dedizione e visione per il futuro della società e vogliono restare per far crescere ancora di più il club".

A dare forza alle dichiarazioni della super manager greca è soprattutto l’impegno mostrato dai Friedkin nelle ultime settimane. Dopo aver scelto De Rossi come successore di Mourinho, i proprietari hanno fatto sentire a più riprese la loro vicinanza alla squadra e al nuovo tecnico. L’ultimo a confermarlo è stato l’iraniano Sardar Azmoun: "Ryan Friedkin sul pullman della squadra? È vero, non lo ha fatto solo prima del match contro il Feyenoord, ma anche in altre occasioni come ad esempio contro il Torino. La proprietà, Lina (Souloukou, ndr) e i nostri dirigenti, sono sempre vicini alla squadra. È un qualcosa che ci aiuta, ha reso più facile raggiungere i risultati che stiamo ottenendo". La prossima occasione per rivedere Friedkin jr raggiungere l’Olimpico insieme ai giocatori potrebbe essere l’ottavo di finale di Europa League con il Brighton.

