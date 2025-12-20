Soulé vs Yildiz, Massimo Mauro dà i voti: il turco meglio di Mati in (quasi) tutto

Massimo Mauro dà i voti a Kenan Yildiz e Matias Soulé. In vista del big match di stasera, che è anche l'incrocio tra due dei talenti principali del nostro campionato, su 'La Gazzetta dello Sport' la 'pagella' dei due attaccanti su alcuni fondamentali. Ne esce che, secondo l'ex bianconero, il bianconero è superiore in tutte quante le materie analizzate. Ad eccezione di 'palla al piede' dove prendono entrambi 9,5: "Due ragazzi con estrema sensibilità palla al piede. Yildiz e Soulé, tecnica allo stato puro: belli da vedere, belli da osservare. Nonostante la giovane età, non hanno timore di cercare la giocata ad effetto, ma funzionale alla causa della Juventus o della Roma. La tecnica dà spazio alla fantasia dove entrambi toccano il punto più alto: 10 in pagella. E la tecnica si può tradurre anche in un momento, quello dei calci piazzati: in questa specialità, vedo il giallorosso più avanti del bianconero, in voti direi 9 a 7,5 come risultato finale perché Soulé mi sembra più abile quando si prospetta una situazione del genere. Tecnica fantasia, calci piazzati e dribbling, arte sempre più rara nel nostro calcio: il mio giudizio sul tema resta alto, altissimo con lo juventino a quota 9,5 e il romanista un punto più sotto (8,5)". Il totale fa il pareggio. Per 'senso del gol' a vincere secondo Mauro è ancora Yildiz, 9 a 8 nei confronti di Soulé:"L'argentino, pur viaggiando con un bel tiro, lo immagino più dedito a cercare di innescare i compagni con l’ultimo passaggio". Sul 'senza palla' vince ancora il 10 della Juve, 7 a 6. "Nessuna bocciatura, ci mancherebbe. Kenan e Matias non sono proprio utilissimi alle rispettive cause nella fase di non possesso: la generosità non li abbandona mai, ed è un bel segnale, ma il resto non li vede brillare. Ad essere più profondi, Yildiz se la cava un po’ meglio perché il bianconero è aiutato da una fisicità diversa: più robusto, più forte del romanista". Infine, per 'leadership', Kenan batte Soulé 8 a 7:"Yildiz deve capire come diventare decisivo quando il livello si alza a tal punto da trovarsi davanti i migliori difensori al mondo e le migliori squadre in circolazione. Soulé, in questa specifica situazione, mi sembra un pochino più indietro del giovane collega juventino. Ad entrambi non manca il coraggio di prendersi la responsabilità", conclude Mauro.