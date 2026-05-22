A caccia del sogno Champions con il tridente. Con il meglio che c'è. Trequarti tutta argentina con Matias Soulé e Paulo Dybala e, al centro dell'attacco, lui, Donyell Malen, l'olandese che tutti invidiano alla Roma. Soulé, da parte sua, potrebbe essere alla sua ultima partita in giallorosso considerato l'interesse dell'Aston Villa fresco di vittoria in Europa League. Ma l'argentino - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - vorrebbe lasciare con un gol che manca ormai dalla seconda giornata di ritorno contro il Sassuolo. Dybala e Malen, invece, sono ormai diventati una coppia affiatata: 2 dei 4 assist della Joya del 2026 hanno propiziato 2 gol dell'olandese contro Torino e Parma. Gol, record, obiettivi. Ma c'è ancora molto da raccontare. Perché Malen, con 13 gol in campionato a partire da gennaio, vuole approfittare di questi ultimi 90' della stagione per diventare almeno il secondo olandese con più gol in una stagione in Italia, accanto a Ruud Gullit (15) e alle spalle di Marco Van Basten (25). Poi Donyell partirà per gli Stati Uniti con l'Olanda da giocatore giallorosso, visto il riscatto automatico esercitato per 25 milioni con 4 anni di contratto. Con lui la squadra è passata da una media gol di 1,2 nelle prime 20 giornate (prima del suo arrivo) ad una di 1,94 dalla 21° in poi, in linea cioé con le stagioni top di Gasp all'Atalanta.