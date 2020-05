Sos Roma. Pallotta scende in campo ma rischiano pure i gioielli

La Roma, all’improvviso, si scopre nel mezzo di una situazione complessa, eppure estremamente semplice, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Il bilancio del club, già in difficoltà per la mancata partecipazione alla Champions, se il campionato non ripartisse, entrerebbe in enorme sofferenza, che si ripercuoterebbe persino nei pilastri delle future architetture tecniche, ovvero Pellegrini e Zaniolo.

Dagli Stati Uniti non ci sono segnali che il magnate Dan Friedkin – senza peraltro partner – voglia riprendere a breve la trattativa per avere la Roma, anche se la liquidità non gli manca, visto che ha acquistato, per 5,75 milioni di dollari, la villa a Santa Monica di proprietà di Jessica Capshaw, attrice della serie “Grey’s Anatomy”.

Pallotta, invece, deve guardare a Roma, perché , dopo una lettera d’intenti, entro il mese dovrà versare altri 20 milioni di ricapitalizzazione, visto che i conti lo pretendono. Ovvio che vorrebbe un quadro complessivo, che però è impossibile da avere perché mancano certezze. Una cosa è certa: se è vero che i calciatori hanno rinunciato allo stipendio di marzo, spalmando inoltre il trimestre successivo, di sicuro il club in questa stagione ha perso quasi 20 milioni solo per biglietteria e sponsor e, se la prossima sarà a porte chiuse, ne sfumeranno altri 30. Difficile pensare a un ulteriore aumento di capitale, e così – come d’altronde è ventilato nella trimestrale, ci si affiderà al «trading», cioè alle cessioni.

E’ possibile che davanti a grandi offerte anche Zaniolo (che aspetta un ingaggio da 3 milioni) possa essere venduto, e in subordine pure Pellegrini, visto che il primo è valutato circa 60 milioni, mentre il secondo ha una clausola da 30. Ciò non significa che avverrà di sicuro, ma la dirigenza ritiene che sia giusto che i tifosi abbiano un quadro chiaro.