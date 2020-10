Sorteggio Europa League: rischio Leicester per Roma, Napoli e Milan

Tre su tre. Il Milan raggiunge Roma e Napoli dopo la notte infinita di rigori contro il Rio Ave, quando forse non ci credeva più nessuno. Tre italiane in Europa League che si aggiungono alle quattro di Champions: tutte e sette ancora in corsa, com’è riuscito soltanto a Spagna e Inghilterra. Ma le prospettive del sorteggio di oggi sono diverse per le nostre squadre. Fonseca e Gattuso si trovano in prima fascia e in teoria possono temere davvero soltanto il Leicester, inserito in seconda, riporta “La Gazzetta dello Sport”. Il Milan invece è in terza e potrebbe essere tutto più complicato. Appuntamento alle 13 a Nyon, ancora a porte chiuse (in tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football).

Per Roma e Napoli, teste di serie, il girone abbordabile sarebbe con lo Standard Liegi, l’Hapoel Beer-Sheva e il Sivaspor. Naturalmente meglio evitare il Leicester di Vardy in seconda; l’Hoffenheim o il Granada dalla terza; e il Lille nell’ultima urna.

Questa è soltanto la prima parte del torneo che, superata la fase a gruppi, ripartirà con i sedicesimi di finale “arricchiti” dalle 8 retrocesse dalla Champions, riscrivendo così le gerarchie del torneo. Questa è anche l’ultima Europa League con la formula a 48 squadre. Dalla prossima stagione, con l’introduzione della nuova Conference League, avremo un’Europa con tre coppe, tutte da 32 squadre con la stessa formula: 8 gruppi da 4. Per le grandi nazioni come l’Italia significa che la vincente di Coppa Italia e la quinta del campionato resteranno in Euroleague, mentre la sesta andrà a inaugurare il nuovo torneo.