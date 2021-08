Sorteggi, giallorossi in prima fascia: occhio a Rennes e Feyenoord

Con una doppietta di Kane il Tottenham ribalta il k.o. dell’andata e passa ai gruppi. Tra le rivali possibili anche il Paok

Il punto interrogativo maggiore era sul destino del Tottenham, sconfitto clamorosamente all’andata in Portogallo 1-0 dal Ferreira e la risposta degli inglesi non s’è fatta attendere: 3-0 con doppietta di Harry Kane - osannato dal pubblico di Londra dopo il post con il quale annunciava di voler restare - gol di Lo Celso e fase a gruppi di Conference conquistata, come riporta La Gazzetta dello Sport. A guardare l’elenco delle 32 formazioni che oggi alle 13.30 a Istanbul (e in diretta su Sky Sport) saranno suddivise in 8 gruppi da 4 (le prime passano direttamente agli ottavi, le seconde accederanno ai sedicesimi con le 8 retrocesse dall’Europa League) è impossibile non considerare proprio la Roma egli Spurs (cioè l’attuale e la precedente squadra allenata da Mou...) come le grandi favorite per la vittoria finale. Certo, bisognerà vedere chi a dicembre retrocederà dall’Europa League (con il terzo posto nei gruppi), ma giallorossi e Spurs attualmente appaiono di gran lunga le formazioni più accreditate al successo. Roma e Tottenham saranno entrambe in prima fascia, avendo un ranking Uefa da primi 20 posti in Europa e con loro ci saranno Copenaghen, Basilea, Gent e AZ, Slavia Praga e Lask. Tra le formazioni di seconda fascia qualche grattacapo potrebbe arrivare dal Rennes e la Feyenoord, mentre nella terza bisognerà fare attenzione ai tedeschi dell’Union Berlino e agli olandesi del Vitesse. Dalla quarta fascia in arrivo squadre accessibili con l’unica incognita derivante dalla logistica per trasferte lunghe (Cipro, Kazakistan, Israele, Gibilterra...).