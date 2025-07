Sorpresa Dybala, è subito in palla: due gol, dribbling e sprazzi di classe

Il risultato lascia il tempo che trova, anche se erano tanti anni che la Roma non partiva con una vittoria così larga, il 14-0 inflitto ieri pomeriggio a Trigoria al Trastevere (Serie D). Conta invece tutto il resto, a iniziare da Paulo Dybala. La notizia più bella di questo primo test amichevole della nuova stagione è la condizione dell'argentino: pronto, tirato a lucido, già in grado di lasciare il segno. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ieri Gasperini era senza punte visto l'affaticamento muscolare che ha tenuto ai box Dovbyk (riprenderà ad allenarsi con il gruppo martedì). E allora è tornato ai tempi del Palermo, quando a volte ha schierato Dybala falso nove. "Paulo è arrivato bane - ha detto a fine gara Gasp -. Ancora non calcia al meglio, ma ha voluto fare una parte di gara e questo è un buon segnale". La Joya è apparsa subito scintillante, come dimostrano i due gol (delizioso quello del 3-0 con un tocco morbido a gonfiare la rete) ma anche le giocate nello stretto.