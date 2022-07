Sono 5 i gol al Trastevere: apre Smalling, ma che Volpato

Il giovane attaccante, possibile partente come contropartita nelle trattative di mercato, si è messo in mostra davanti agli occhi di Mourinho

Ha fatto le vacanze tra foreste e grotte in Centro America, poi si è ripresentato a Trigoria esattamente come aveva finito la stagione: era stato il migliore nella finale di Conference, Chris Smalling , e da capitano lo è stato, almeno all’inizio, anche contro i dilettanti del Trastevere, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Esordio per il portiere Svilar e per Matic (bello il colpo di tacco nell’azione del gol di Volpato) mentre in difesa (quasi sempre a tre) è stato provato anche un centrocampista come Bove.