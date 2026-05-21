Manu Koné stringe i denti e ieri ha svolto l'allenamento in gruppo e ci sarà nell’ultima di campionato contro il Verona. Gasperini ieri ha parlato con Koné chiedendogli un ultimo sforzo. E il futuro? Si vedrà. Prima c’è la Coppa del Mondo in America che potrebbe far lievitare la quotazione del 25enne messo nel mirino dall’inter, ma anche da un paio di club di Premier League. La Roma - sottolinea Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - non si è mai schiodata dalla richiesta di 50 milioni, ma probabilmente aspetterà di vedere come andrà il Mondiale prima di fissare un prezzo definitivo. Una cessione importante comunque sarà necessaria, poi ci si concentrerà sul mercato in entrata coi nomi di Nusa, Greenwood e Summerville in cima alla lista di Gasp.