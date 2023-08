Solbakken in uscita, offerta Olympiacos: servono 8 milioni

Due giorni per un paio di operazioni in uscita. La priorità per Tiago Pinto, che dopo il colpo Lukaku difficilmente tornerà ad operare in entrata a meno di occasioni last minute, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il principale candidato a lasciare Trigoria è Solbakken: arrivato a zero, potrebbe presto trasformarsi in plusvalenza. Sulle sue tracce c’è l’Olympiacos, che offre circa 5 milioni mentre la Roma ne chiede 8/10. Tra i possibili partenti anche Karsdorp e Spinazzola.