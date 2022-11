Solbakken: “I tifosi della Roma sono meravigliosi. Non vedo l’ora di giocare”

Solbakken ha avuto l'occasione di visitare il centro tecnico di Trigoria durante le sue prime ore da romanista. Ieri invece è tornato in Norvegia per godersi alcuni giorni di ripos0 e soprattutto - provare a convincere il Bodo a dargli l'ok per allenarsi subito con i suoi nuovi compagni. La speranza è essere a disposizione di Mourinho durante il periodo che la Roma trascorrerà in Algarve. dal 15 al 22 dicembre.

"Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà. - ha detto Solbakken - La Roma mi ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro".