Solbakken è bloccato, il Bodo resiste. Guedes, si tratta e c’è l’idea Traoré

Dopo la lite nell’andata dei quarti di Conference fra l’allenatore del Bodo Glimt, Knutsen, e il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, i rapporti fra le due società non sono più idilliaci, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Così, nonostante da tempo si sappia che i giallorossi abbiano un accordo con l’attaccante 23enne Ola Solbakken, i norvegesi per adesso fanno muro. Ieri infatti Håvard Sakariassen, dirigente del Bodo Glimt, ha dichiarato: "La Roma non ha avuto alcun contatto con noi. Oltre a questo, non ho commenti. Solbakken ha già un accordo? Il club giallorosso non ha il permesso di parlare con il nostro giocatore. Se c’è qualche fondamento in queste voci, allora si tratta di una violazione delle norme".