Società: nuovo sponsor tecnico. Al marketing Van Den Doel

Non solo calcio giocato. La Roma ha annunciato il nuovo sponsor tecnico, che sarà New Balance. Contratto biennale con opzione di rinnovo per i due successivi, riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ma questo potrebbe non essere l’ultimo colpo del Coo dimissionario Calvo, che andrà via solo a fine aprile. Si trattano con ottimismo i rinnovi con Qatar Airways e Hyundai, alle stesse cifre dei precedenti accordi, ma con bonus o malus a seconda se la Roma andrà in Champions oppure no. Intento il comparto marketing ha un nuovo direttore: è l’olandese ex Adidas Max Van Den Doel.