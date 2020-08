Smalling vola a Manchester: “Tornare? Ci proverò”

Niente Germania per Smalling e Zappacosta. Ieri mattina il centrale difensivo inglese è volato in Inghilterra: “Mi dispiace tanto. Tornare? Ci proverò” come riporta La Gazzetta dello Sport, aggiungendo sui social di essere “devastato” per come si è conclusa la sua avventura con la Roma. Nel pomeriggio ha salutato Zappacosta. Dopo le vacanze tornerà al Chelsea.

“Li ringraziamo per l’impegno – le parole del Ceo Fienga – sono stati esempio di dedizione e attaccamento. Qualora si presentasse l’occasione saremo onorati di poter contare ancora su di loro”.