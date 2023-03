Smalling vicino alla conferma, Belotti ed ElSha da valutare

Oltre a Matic, nella Roma si sta lavorando anche sulle altre conferme, come riporta Il primo è Smalling, che ha già maturato le condizioni per ii prolungamento. ll club ha offerto all’ingiese un contratto biennale a cifre un po’ più basse rispetto all’ingaggio attuale. Il difensore ci sta pensando, ma le sensazioni sono positive. In scadenza c’è anche El Shaarawy, che vorrebbe restare. ll gradimento c’è, ma anche lui dovrebbe tagliarsi un ingaggio che è di oitre 3,5 milioni. Anche Belotti, in prestito, avrebbe le clausole che gli permettono li rinnovo al 2025, ma per ora non sono state centrate.