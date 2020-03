Smalling vegan-style. Vietati dolci e alcolici. Tante proteine e acqua

La Roma ha deciso ieri di interrompere il lavoro della squadra al Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Ora solo sllenamenti personalizzati a casa. Non sarà come stare a Trigoria, è ovvio, ma in questi casi bisogna attrezzarsi e fare di necessità virtù, scrivono Andrea Pugliese e Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. E poi soprattutto un’alimentazione curata dal dettaglio. Il nutrizionista, Guido Rillo, ha dato ai giocatori una serie di indicazioni da seguire alla lettera. Nessuna imposizione ma solo alcuni consigli da seguire.

Poco servono a uno come Smalling visto che ha già una dieta vegana che segue insieme alla famiglia. Tra gli aspetti più interessanti della dieta consegnata ai giocatori il divieto di dolci e alcolici e la presenza di tante proteine e acqua.