Smalling va ko: infortunio alla coscia. Possibile che rientri solo a settembre

L'inglese rivede i fantasmi della scorsa stagione, la Roma si preoccupa e pensa al mercato

L'infortunio di Smalling preoccupa la Roma per il presente e anche per il futuro, perché la gamba che ferma l'inglese a pochi giorni dal via è la stessa che gli ha dato problemi per tutta la stagione scorsa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. L'infortunio alla coscia potrebbe costringere il difensore a tornare dopo la sosta delle nazionali a settembre. La speranza del giocatore e della Roma è non ripetere il calvario dello scorso anno. I giallorossi monitorano anche il mercato, ma in ogni caso prima si dovrebbe vendere.