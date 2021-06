Smalling, ritorno al passato per riprendersi il futuro

Il difensore inglese in vacanza nella sua ...Giamaica

Riprendersi il passato per ripartire nel futuro. In questi giorni Chris Smalling è in Giamaica, suo paese d’origine, con la moglie e il figlio, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Stanno facendo una vacanza di sole e mare, ma fatta anche di visite a villaggi "rasta", dove scoprire molto di più di un paese. Aveva bisogno, Smalling, di staccare dopo un anno da dimenticare. In campo e fuori. Per quanto leader dello spogliatoio, in campo Chris non è riuscito a dare il suo contributo e ha avuto parecchi guai: le presenze sono state solo 21 (16 in campionato e 5 in Europa League) per i tanti infortuni: un’intossicazione alimentare, poi una distorsione al ginocchio seguita da problemi muscolari al bicipite femorale. È volato anche in Spagna dal professor Cougat, specialista nelle cure con i fattori di crescita, ma non è riuscito a risolvere i problemi. Fuori dal campo le cose sono andate ancora peggio per una rapina in casa, con lui presente insieme alla moglie Sam, al figlio Leo, due anni, e ad alcuni familiari. Smalling, che abita in una villa in zona Appia Antica, tra l’Ardeatina e l’Eur, stava dormendo quando tre uomini armati e incappucciati sono entrati costringendolo ad aprire la cassaforte. Una vera notte di terrore, ennesimo episodio di una stagione da cancellare. Proverà a farlo, il difensore inglese, agli ordini di José Mourinho, con cui allo United non è scoppiato l’amore folle: non ci sono stati problemi tra i due, ma il portoghese gli ha lanciato qualche frecciata ("con i tuoi piedi di sicuro non imposteremo dal basso") e qualche battuta ("di Smalling l’unica cosa che non mi piace sono i capelli"). Ci riproveranno, insieme, dopo che l’inglese avrà recuperato energie fisiche e mentali.