Smalling, rinnovo ormai ai dettagli. Dybala accelera

La notizia era nell’aria da settimane. L’ufficialità invece arriverà soltanto nei prossimi giorni, ma il destino di Chris Smalling non è più in discussione, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Ieri infatti James Featherstone, agente che cura gli interessi del numero 6, è stato avvistato al Fulvio Bernardini insieme a Federico Pastorello: i due hanno incontrato il gm Tiago Pinto per mettere nero su bianco il nuovo accordo, che prevede un biennale - fino al 2025 - con un ingaggio da circa 3.5 milioni l’anno per il classe ‘89. Al momento l’inglese è tutt’altro che certo di tornare a disposizione nella gara di ritorno con il Bayer Leverkusen in programma giovedì: i prossimi 5 giorni saranno cruciali per tentare un recupero che, due settimane fa, sembrava ai limiti del miracoloso. Lo Special One non perde le speranze neanche su El Shaarawy, anche per il Faraone però vale lo stesso discorso del numero 6. Nessuna chance invece per Llorente. Per lo spagnolo si aprirebbe uno spiraglio soltanto in caso di un’ eventuale finale. Dybala intanto cerca la migliore condizione.