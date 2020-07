Smalling out per sette giorni. Col Parma riecco Ibanez

Fino a questo momento è stato il punto fermo, anzi fermissimo, della difesa della Roma. Per questo Paulo Fonseca spera di perdere Chris Smalling soltanto per sette-dieci giorni. Ieri il difensore avvertiva ancora dolore e soltanto gli esami strumentali di oggi chiariranno la natura dell’infortunio all’adduttore destro. Intanto, domani contro il Parma toccherà ad Ibanez giocare con Mancini e, se confermata la difesa a tre, uno tra Cristante e Fazio. Per il resto, Fonseca proverà a non stravolgere troppo la Roma. Confermati Dzeko e Mkhitaryan, con Veretout potrebbe esserci Diawara e in attacco al posto di Kluivert potrebbe tornare Carles Perez.