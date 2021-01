Smalling: “Ora una reazione immediata”

Neppure negli incubi peggiori i trecento tifosi presenti a Trigoria per incoraggiare la squadra avevano pensato che l’Olimpico regalasse loro una notte del genere, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Invece, ancora una volta, contro le squadre più o meno di pari livello per la Roma è arrivata un’altra delusione, stavolta atroce, perché perdere un derby in questo modo – più nettamente di quanto dica il 3-0 – fa saltare persino le statistiche che vedono Fonseca, in due stagioni, fermo a 3 successi in 19 partite contro le grandi (Coppa Italia compresa).

Smalling ci mette la faccia per provare a spiegare una partita ingiustificabile. “È difficile trovare le parole, c’è grande delusione – dice il difensore -. Stavamo giocando bene, è stato inaspettato. Avevamo iniziato bene, un paio di errori ci sono costati i due gol, poi è diventato difficile. Siamo delusi. Intendiamoci, gli errori succedono, ma è chiaro che in una gara importante, gli sbagli cambiano l’andamento del match. Loro poi sono stati bravi a restare chiusi dietro e a ripartire. Dobbiamo voltare pagina, non c’è tempo per piangerci addosso. Serve una reazione immediata, rao abbiamo due partite in casa e dobbiamo rimboccarci le maniche, reagire. Ricordiamoci che, se avessimo vinto il derby, saremmo stati vicino alla vetta. È un peccato“.

Fonseca da tempo chiede un terzino destro e un attaccante, soprattutto se si riuscisse a piazzare Carles Perez in prestito. Per la difesa, col passare dei giorni si sta un po’ raffreddando la pista Montiel (River Plate) e a questo punto non è escluso che si cerchi un giovane da crescere in vista della prossima stagione (Frimpong o Soppy), a meno che non riesca il colpo col costoso Celik del Lilla. Si spera di convincere lo Shanghai Shenhua a cedere in prestito gratuito El Shaarawy oppure, in alternativa, inserire Olsen nella trattativa con l’Everton per avere Bernard.