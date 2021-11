Smalling insiste e punta il Genoa. Micki riflette sul suo futuro

Il difensore inglese manca dalla partita interna contro l’Empoli del 3 ottobre

L’esodo dei nazionali, a Trigoria, è limitato rispetto al solito, ma per motivi malinconici. Pellegrini e Zaniolo infatti, dopo gli esami strumentali fatti in Nazionale, sono tornati a curare e lavorare a Trigoria. Il capitano per ora è in dubbio col Genoa, mentre per l’attaccante c’è più ottimismo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Proprio contro i rossoblù, dopo la sosta, spera di tornare a disposizione anche Smalling, che manca dalla partita interna contro l’Empoli del 3 ottobre. In questo periodo, tra l’altro per via dell’infortunio al flessore, si è fatto visitare anche a Londra da uno specialista di fiducia. Pur stando bene fisicamente, c’è un altro senatore in crisi: Mkhitaryan. Il rendimento dell’armeno è lontano da quello di un anno fa e nel suo entourage si registrano malumori per il suo impiego in un ruolo così di sacrificio. Il feeling con Mourinho è stazionario, e nessuno starebbe sorpreso che, se a gennaio arrivasse un’offerta, Micki la valuterebbe. Ma andare via adesso non è semplice.