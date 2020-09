Smalling in attesa. Ma si studiano anche altri profili

Il primo obiettivo è cercare di cedere gli esuberi, poi sistemare il gruppo in entrata, con priorità alla difesa, dove vanno trovati due centrali e un terzino destro. Prima, però, il club giallorosso ha molti giocatori assai onerosi da dover piazzare, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Florenzi continua a trattare con l’Everton ma aspetta qualcosa di importante in Italia o in Spagna, per Olsen si è mosso solo il Celtic, che tra l’altro non ha intenzione di pagare tutto lo stipendio, mentre Under aspetta di chiarire il suo futuro. In entrata, la Roma continua a lavorare per Smalling, ma a Trigoria non intendono spendere cinquanta milioni, tra cartellino e ingaggio, per un giocatore di quasi 31 anni.

Le alternative sono sempre Papastathopoulos e Maksimovic, ma la Roma sta cercando anche un altro profilo a poco prezzo se Juan Jesus accettasse il Genoa e Fazio il Cagliari.

Non arrivano conferme dall’Olanda sull’interesse per Depay, mentre arrivano conferme sulla brusca frenata tra Karsdorp e l’Atalanta. La trattativa sembrava chiusa, manca in realtà l’accordo economico totale tra i club e gli agenti e non è detto che si trovi. L’olandese, per ora, si allena a parte a Trigoria.

Capitolo centrocampo: due società di Serie A hanno chiesto Villar in prestito, ma per la Roma, salvo sorprese, non si tocca. Su Diawara si sono interrotti i contatti con l’Arsenal, Veretout continua ad essere nel mirino del Napoli, ma per ora non si muove. Con la Roma che, se non dovesse cederlo, è pronta anche a discutere di un ritocco dell’ingaggio.