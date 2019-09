Smalling: il debuttante da scoprire. Per la Roma un’arma in più

Ora Smalling è tornato e non vede l’ora di cominciare. Ha stupito tutti attorno a lui per la grande professionalità e per la sua capacità di capire al volo cosa gli chiede Paulo Fonseca.

La difesa della Roma deve ancora essere registrata ed allora, accanto a Fazio che rappresenta un punto fermo, Smalling rappresenterà l’altra certezza dei giallorossi. Un battesimo non facile, quello del difensore in prestito dallo United, che fino a pochi mesi fa aveva però a che fare con calciatori del calibro di Salah e Aguero.