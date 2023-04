Smalling ha detto sì. La Roma riparte da lui per il futuro

Fumata bianca. In attesa della firma ufficiale, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, è già di per sé una bella notizia. La Roma e Chris Smalling, infatti, hanno trovato l'accordo per andare avanti ancora insieme per altre due stagioni, con l'inglese che ha detto sì al biennale che gli ha offerto la società a circa 7 milioni netti in due anni (3,5 con i bonus per il primo anno, qualcosa in meno per il secondo ma con una parte variabile più alta). Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena o di retromarce che non risultano però essere all'orizzonte, presto Smalling firmerà il suo terzo contratto con la Roma. quello che lo legherà ai giallorossi fino al 2025, portando il suo vissuto nella Capitale a sei stagioni complessive. Del resto, era un po’ che Tiago Pinto e James Featherstoneche, l'agente di Smalling, stavano trattando, con il general manager giallorosso che aveva alzato l'offerta iniziale proprio per andare incontro all'inglese e strappargli l'atteso sì.