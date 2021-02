Smalling fuori due settimane. Si punta a riaverlo con il Braga

L’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri Chris Smalling a Villa Stuart, dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo quasi subito (dopo appena 12 minuti di gioco) domenica scorsa, contro il Verona hanno decretato una lesione al flessore della coscia sinistra.

Il difensore inglese, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, dovrebbe restare ai box per una quindicina di giorni, il che vuol dire che salterà sicuramente la sfida di sabato prossimo in casa della Juventus e anche quella del 14 febbraio contro l’Udinese, in programma allo stadio Olimpico. L’obiettivo di Smalling e della società è quindi di riaverlo a disposizione per la sfida d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, quando il 18 febbraio la Roma giocherà in casa dei portoghesi dello Sporting Braga.