Smalling: “Dato tutto. Vedere la loro festa ci ha fatto soffrire”

Prima la fatica, la sofferenza, gambe inacidite che hanno iniziato a gridare quanto e più di José Mourinho in panchina, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Una battaglia di muscoli e sguardi, falli e segni sul viso, crampi da domare e sangue da medicare. Una maratona infinita, la foto in 146’ (compresi i recuperi vari) di tutta la stagione della Roma. La squadra di Mourinho l’ha corsa tutta, dall’inizio alla fine, andando anche oltre i suoi limiti. E forse lo ha fatto pure ieri sera. Poi la tensione dell’epilogo più infido: i rigori. Per primo Bryan Cristante: la faccia livida di concentrazione, anche se era sembrato timore, e il piede affilato. Rasoiata angolatissima e Roma in corsa. Per l’ultima volta. Perché su un altro piede, quello del portiere Bounou, sarebbe andato a sbattere poco dopo Gianluca Mancini, non solo vittima di una notte maledetta, prima l’autogol e poi il rigore sbagliato; e perché il rumore del palo avrebbe ghiacciato il viso insanguinato all’altezza del labbro di Ibanez, al rigore numero tre. Di fatto quello della sentenza. E' delusione per tutti, anche per il guerriero Smalling: "E’ una grande delusione, ma in campo abbiamo lasciato tutto. Siamo arrivati determinati a vincere, abbiamo lasciato tutto in campo, chi si è fatto avanti ci ha provato. E’ una sconfitta dura da sopportare, avete visto tutti la tristezza e la delusione. Guardare le feste degli altri ci resterà dentro per molto tempo, dobbiamo garantirci un’altra opportunità. Mourinho? Ci ha detto che abbiamo sempre dato tutto e ora dobbiamo essere forti insieme". Anche a Llorente non è piaciuta la direzione arbitrale: "Tutti gli episodi dubbi, i cartellini gialli, l’arbitro li ha fischiato a favore del Siviglia. Sorprende, perché è un arbitro internazionale che ha grande reputazione".